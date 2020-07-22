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Abant yolunda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

BOLU HABERLERİ  | 22.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Abant yolunda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu'da Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Tımışkı idaresindeki 07 AFY 828 plakalı otomobil, Bolu-Abant kara yolunda bir tesise girmek için manevra yapan Mücahit Yılmaz'ın kullandığı 34 DAC 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Tımışkı'nın kullandığı araç, daha sonra tesiste park halindeki 34 VL 5950 plakalı otomobile vurdu.

Kazada, otomobil sürücüleriyle araçlardaki Aysun Deniz, Afra Şahin, Ebru Yılmaz ve bir yaşındaki Hamza Ali Yılmaz hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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