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Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

BOLU HABERLERİ  | 14.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilenler, Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelerek keyifli vakit geçirdi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlamasıyla yerli tatilcilerin uğrak mekanlarından biri haline geldi.

Günübirlik tatil için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek güzel havanın keyfini çıkardı.

Tatilciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun piknik yaptı.

Hafta sonu tatili için Düzce'den Abant'a gelen Cemil Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailece piknik için tabiat parkına geldik. Oğlum okuyordu ve eşim de çalışıyordu. Hepimiz burada buluştuk. Biraz da şehrin stresinden uzak durmak için buraya geldik." diye konuştu.

Yeşildağ, koronavirüsten korunmak için kendi imkanlarıyla önlemler aldıklarını, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi.

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