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Abant’ta hazan mevsimi güzelliği

23.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda hazan mevsimi güzelliği yaşanıyor.

Abant’ta hazan mevsimi güzelliği

Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant’ta bir tarafta ağaçların yaprakları sararırken, diğer tarafta ise çiğdemler çiçek açtı.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda ekim ayında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının her tonu ile renk cümbüşünün yaşandığı Abant’ta muhteşem manzara dronla havadan görüntülendi. Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü’nün ağaçlarının sararmasının yanı sıra, yeşil alanlarda ise Abant çiğdemleri çiçek açtı. Doğasever vatandaşların huzur dolu vakit geçirdiği Milli Park’ta oluşan görsel şölen görenleri mest etti.

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