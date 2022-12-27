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Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

27.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Günübirlik ve konaklama için Abant'a gelen yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek karın tadını çıkardı.

Kırıkkale'den balayı için Abant'a gelen Mehmet Işık, AA muhabirine, daha önce de buraya geldiğini belirterek, "Abant her mevsim güzelliğiyle tatilcileri büyülüyor. Şu ana kadar gelmeyenlerin mutlaka Abant'a gelmelerini hatta birkaç defa gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

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