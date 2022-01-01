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Abant'ta yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu

01.01.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant'ta yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Çam ve köknar ağaçlarının ortasında bulunan tabiat parkı, 2022'nin ilk gününde tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Abant'a gelen ziyaretçiler gölün çevresinde at ve faytonlarla tur attı, yürüyüş yaptı. Bazıları ise mangal yakarak piknik yapma imkanı buldu.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu parka gelenler, Abant'ın girişinde içinde yabani hayvanların tahnitlerinin bulunduğu tanıtım merkezini de gezdi.

Ziyaretçiler ayrıca iskelelerden, gölün çam ve köknar ormanlarıyla oluşturduğu güzel manzarayı fotoğrafladı.

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