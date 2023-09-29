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Abartılı egzoz 22 bin TL’ye patladı

29.09.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin abartılı egzozunun çıkardığı gürültü nedeniyle durdurulan motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 551 TL para cezası uygulandı.

Eski Hisar Mahallesi Kaledibi mevkiinde motosikletlere yönelik uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, abartılı egzozdan kaynaklı çevredeki insanların rahatsız olmasına neden olan 07 BGN 815 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü Hamza S.’den motosikleti çalıştırıp gaz vermesini isteyen ekipler, bu şekilde insanları rahatsız etmeye hakkı olmadığını belirtirken, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin de olmadığı belirlendi. Egzoz kontrolü sırasında motosikletin plakasının da tescil plaka yönetmeliğine uygun olmadığı, açılıp kapanabilir sistem sayesinde istenildiğinde okunamadığı belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne abartılı egzoz’dan 4 bin 64 TL, tescil plaka uygunsuzluğundan bin 671 TL, sürücü belgesinin olmamasından 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, motosikletin sigortasının olmamasından dolayı 436 TL olmak üzere toplam 22 bin 551 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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