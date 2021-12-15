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ABB, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak

15.12.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye ile 27 Aralık 1919'da Milli Mücadele'nin merkezi Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla hafta boyunca devam edecek etkinlikler, 16 Aralık'ta Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 20.00'de "Hoş Gelişler Ola" konser programıyla başlayacak. Konserde, Atatürk'ün sevdiği ve onunla özdeşleşen şarkılar ve türküler senfonik orkestra eşliğinde seslendirilecek.

Cihat Aşkın'ın orkestra şefliğini yapacağı konserde, şarkıları basbariton Burak Bilgili ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım seslendirecek. Ücretsiz konsere katılmak isteyen Ankaralıların, "(0312) 507 37 63" numaralı telefondan rezervasyon yaptırması ve son 48 saat içinde PCR testi ya da aşı kartı bulundurması gerekiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Aralık Pazar günü Gençlik Parkı Büyük Sahne saat 18.00'de Atatürk’ün Ankara'ya gelişine özel 'Bora Gencer ile İlham Gencer Konseri', 27 Aralık Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu saat 20.00'de 'Bir Kızılca Gün Tiyatral Gösterim ve Edis Konseri', 28 Aralık Salı Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 19.00'da Ozander ile 'Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara' ve son olarak BUGSAŞ A.Ş. de Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle 27 Aralık'ta AŞTİ'de 'Flash Mob ve Seymenler' gösterisi düzenleyecek."​​​​​​​

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