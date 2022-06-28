ABB Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki üçüncü yılında 110 projeyi tanıtacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında, 110 projenin tanıtımını yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da yapılacağı duyurulan ancak yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelenen "Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni" yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yavaş, etkinlikte, açılışı yapılacak, temeli atılacak, yapımı devam eden ve yapımına başlanacak 110 projeyi başkentlilere tanıtacak.

Törende, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi, Samsun Yolu Eşref Akıncı, Kayaş 19 Mayıs Bulvarı ve Mavi Göl Girişi ile Panora Önü Köprülü Kavşakları gibi ulaşım projelerinin açılışı yapılacak, Mamak-Elmadağ İçme Suyu Hattı, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisinin ikinci etabı ve Şereflikoçhisar Arıtma Tesisi Yenileme projelerinin de temeli atılacak.

Devam eden projelere ilişkin bilgilerin paylaşılacağı törende, yeni yeşil alanların yanı sıra Birlik Mahallesi E-Spor Merkezi, Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Projesi, Elmadağ Hasanoğlan Kesimhane Projesi ile Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi'nin de tanıtımı yapılacak.

Törenin sonunda şarkıcı Tan Taşçı konser verecek.

