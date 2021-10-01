ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı basınla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Taner Bozkuş, koordinatör Ahmet Öksüz, şube sorumlusu Doğan Kaya, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Spor ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, milli sporcular Rıza Kayaalp, Barış Telli ve kadın futbolcular katıldı.

ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Taner Bozkuş, başkentte kadın futbolunun uzun bir aradan sonra kendi bünyelerinde tekrar hayat bulduğunu belirterek, "Şu an Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden tek takımız. Aktif futbola devam eden yaklaşık 30 sporcumuz var ve bunların 6'sı milli. Çoğu da altyapımızdan yetişti." dedi.

Bozkuş, kadın sporcuların çoğunun futbolla hayata tutunduğuna dile getirerek, "Bu çocuklar futbol sayesinde üniversite kazandı. Meslek hayatına atılanlar oldu. Özellikle dezavantajlı bölgelerimizde yaptığımız taramalarla bu futbolcuları keşfettik. Bu da kadın sporcularımıza verdiğimiz önem ve desteğin bir göstergesidir. Hedefimiz bu sene şampiyon olmak. İnşallah Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edeceğiz. Bize desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ise başkentte kadın futbolunun gelişimi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Kadınlar Süper Ligi'nde büyük başarılara imza atacağına inandığını anlatan Kerimoğlu, "Takımımızın MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin eksikliğini hissettirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Takımı bu noktaya getiren yönetim ve teknik ekibe 15 yıllık emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu.

