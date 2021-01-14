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ABB ve UNFPA'dan kadın, çocuk ve gençler için iş birliği

14.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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İş birliği kapsamında mobil sağlık ekipleri, Ankara'nın kırsal ilçelerinde farkındalık çalışmaları yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yavaş, UNFPA ile güzel bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Şu anda tek sorunumuz pandemi nedeniyle Aile Yaşam Merkezlerimizin aktif çalışamaması. Ülkemizde eskiden doğuma bağlı ölümler çok fazlaydı ama gittikçe azalıyor. İnşallah yapacağımız bu çalışmayla daha da sıfır seviyesine indireceğiz. Ankara'nın dünya başkentleriyle yarışan bir kent olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mohtashami de öncelikli olarak kadın ve üreme sağlığı üzerine çalıştıklarına işaret ederek, "Kadınların gebelik ve doğum süreçlerinin sağlıklı olması için çalışıyoruz. Bu protokolümüzle umuyorum Ankara'da bir merkezden başlayıp sonra da sınırları genişleterek kadınlara ve gençlere yönelik hizmetler sunmak konusunda ortaklaşa çalışacağız. Bu üç yıllık bir sürecin başlangıcı olacak. Sizinle çalışmaktan onur duyuyoruz." dedi.

- Proje 2023 Mart'a kadar sürecek

"Kadınlar ve Gençler için Sosyal Uyumun ve Çalışma Hayatına Katılımın Desteklenmesi Projesi" ile başlayacak çalışmalar, İngiltere Büyükelçiliğinin finansal desteği ile yürütülecek.

Kırılgan grupların hizmetlere erişimini kolaylaştıracak ve sosyal uyumlarını artıracak proje ile toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, gençler ve mültecilerle ilgili bilgilendirme ve savunuculuk çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Belediyenin özel ihtiyaç sahibi gruplarla çalışma konusunda kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için yöneticilere ve ilgili personele eğitim verilecek.

Mart 2023'e kadar sürecek proje kapsamında Altındağ’da "Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi" açılacak. Bu merkezde, sağlık ve koruma alanlarında bilgi paylaşımı, psikososyal destek, kariyer danışmanlığı ve ekonomik güçlenme desteği hizmetleri verilecek. Dil kursları, koro ve gezi gibi etkinliklerle de ayrıca sosyal uyum çalışmaları organize edilecek.

Mobil sağlık ekibi oluşturularak, hizmete erişimde güçlük çeken kadın ve gençlere ulaşmak için Ankara'nın kırsal ilçeleri ve köyleri ziyaret edilecek.

Ziyaretlerde, sağlık alanında bilgi paylaşımı yapılacak. Sağlık açısından risk taşıyanlar tespit edilerek, gerekli kurumlara yönlendirilecek.

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