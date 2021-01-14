ABB ve UNFPA'dan kadın, çocuk ve gençler için iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yavaş, UNFPA ile güzel bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Şu anda tek sorunumuz pandemi nedeniyle Aile Yaşam Merkezlerimizin aktif çalışamaması. Ülkemizde eskiden doğuma bağlı ölümler çok fazlaydı ama gittikçe azalıyor. İnşallah yapacağımız bu çalışmayla daha da sıfır seviyesine indireceğiz. Ankara'nın dünya başkentleriyle yarışan bir kent olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mohtashami de öncelikli olarak kadın ve üreme sağlığı üzerine çalıştıklarına işaret ederek, "Kadınların gebelik ve doğum süreçlerinin sağlıklı olması için çalışıyoruz. Bu protokolümüzle umuyorum Ankara'da bir merkezden başlayıp sonra da sınırları genişleterek kadınlara ve gençlere yönelik hizmetler sunmak konusunda ortaklaşa çalışacağız. Bu üç yıllık bir sürecin başlangıcı olacak. Sizinle çalışmaktan onur duyuyoruz." dedi.