ABB'nin 2021 yılı faaliyet raporu görüşmeleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi (ABB), toplu taşımalarda abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılanması ile öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasına ilişkin önergenin 14 Nisan Perşembe görüşülmesini kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin 2021 yılı faaliyet raporunu görüşmek üzere Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı. Ünal, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu.

Ünal'ın, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin sunduğu, toplu taşımalarda uygulanan abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olması önergesinin gündeme alınması talebi, Meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

- "Aktarmanın tekrar ücretsiz hale gelmesi lazım"

Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, ulaşımla ilgili 2-3 aydır çok yoğun bir gündem içerisinde olunduğunu söyledi.

Ünal, Etimesgut-Sincan'dan Kızılay'a direkt hat olan otobüslerin, geçen ay metro ringine dönüştüğünü, o mağduriyetin bugün itibarıyla sona erdiğini ve otobüslerin tekrar Kızılay-Ulus güzergahında hizmet vereceğini söyledi.

Teleferik hattının açılacağını ancak eskiden ücretsiz aktarmanın artık ücretli hale geldiğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Aktarmayla ilgili de çok büyük problem var. Halkımız Keçiören'den kaymakamlığa veya belediyeye giderken bile aktarma kullanmak durumunda kalıyor. 5 kilometrelik yolu aktarma kullanarak 9 liraya geliyorlar. Bu aktarma ücretinin de tekrar değerlendirilmesi, eski haline döndürülmesi gerekir. Yılın başında nasıl aktarma ücretsizse, tekrar ücretsiz hale gelmesi lazım. Çünkü teleferik açıldığında bu büyük problem haline gelecek."

Ünal, geçen günlerde Başkan Mansur Yavaş'ın, "Sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, "Bunlara böyle kısmi, küçük veya geçici çözümlerle değil de daha geniş perspektifte bakmakta fayda var. Çünkü ulaşımla ilgili 3-4 aydır deneme yanılma yapıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Ben tekrar değerlendirilmesini ve ulaşımın ciddi olarak düzene sokulmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

Konuya ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da bilet ücret ve tarifelerini belirleme yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisinde değil, UKOME'de olduğunu belirterek, önergenin gündeme alınmadan iadesini talep etti.

- "İlçeden şehir merkezine hareketin tek bir bedelle olması lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de EGO'nun inisiyatif alıp ulaşım ücretleri konusunda destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Ankara'da öğrenci abonman ücretlerinin tekrar 60 liraya düşürülmesini önerdiklerini anlatan Köse, bu durumda ulaşım esnafının gelir kaybına uğrayabileceğini, bu konuda esnafa gelir desteği verilmesi gerektiğini de ilettiklerini dile getirdi.

Bir ilçeden şehir merkezine hareketin aktarma da olsa tek bir bedelle olması gerektiğine işaret eden Köse, "Daha önce olduğu gibi aktarmalardan ücret alınmamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. UKOME toplantısında bu gündemin de ilave edilmesini istiyoruz." dedi.

Gündem dışı söz alan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da ilçede ulaşım sıkıntısı yaşandığını belirterek, EGO otobüslerinin Güdül'e de ulaşım sağlaması talebinde bulundu.

