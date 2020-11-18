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ABBŞT "Kadınlar Konuşursa" oyunuyla sezonu açtı

ADANA HABERLERİ  | 18.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (ABBŞT) 2020-2021 sezonunu "Kadınlar Konuşursa" adlı oyunla açtı.Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2020-2021 sezonunu, Akdeniz Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (ABBŞT) 2020-2021 sezonunu "Kadınlar Konuşursa" adlı oyunla açtı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2020-2021 sezonunu, Akdeniz Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazıp, Tüm Sanatçılar Birliği Başkanı Tahsin Murat Demirbaş’ın yönettiği "Kadınlar Konuşursa" adlı oyunla yaptı.
Dramaturgluğunu Kurtuluş Bilgilioğlu, müzik tasarımını Göray Çakar, dekor tasarımını Hakan Dündar, ışık tasarımını Cahit Kuşdemir yaptığı oyunda, Merve Giritlioğlu, Yeşil Nimet, Görkem Kayar, Kübra Teke Serper, Özlem Buluttekin ve Özel Şendal Yıldız rol aldı.
Yaşanmış ve gazete kupürlerinde kalmış kadın öykülerinden yola çıkarak yazılmış olan “Kadınlar Konuşursa” kadınların iç dünyalarını, psikolojik derinliklerini gözler önüne seriyor.

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