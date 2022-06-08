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ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş’ın paylaşımı olay oldu! “Iphone 13 Pro Max telefonu sizce kaça aldım?”

08.06.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz haftalarda ABD'de taşındığını ve ailesiyle birlikte yaşamını orada sürdüreceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından Amerika’daki yaşamına dair kesitler paylaşan ünlü oyuncu son olarak satın aldığı Iphone 13 Pro Max cep telefonunun fiyatını açıkladığı videoyla popüler oldu.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New Jersey’de yaşamaya başladığını açıklayan ünlü oyuncu TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Amerika’da cep telefonu satın alma sürecinden bahsetti.

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Amerika’da oyuncu arkadaşlarıyla beraber şirket kuran ve Türklerin yoğunlukta olduğu New Jersey’de yaşamaya başlayan Baş, tiyatro gösterilerine başlayacağını duyurdu. Amerika’da yaşam etiketiyle yaptığı paylaşımda Baş, Iphone 13 Pro Max cep telefonu aldığını açıklayarak gönderisine “Türkiye fiyatları nedir?” notunu ekledi.

Amerika’da yaşama dair merak edilen soruları cevaplayan Baş, “Amerika’da kendime bir telefon almak için bir operatöre gittim. Operatöre 45 dolar ödeyerek unlimited bir telefon hattı satın alıyorsunuz. Bu hat limitsiz konuşma, limitsiz SMS ve limitsiz internet paketlerini kapsıyor. Amerika’da 45 dolar operatöre, 12 dolar da telefona vererek Iphone 13 Pro Max 256 GB telefona sahip oldum. Bu.” açıklamasını yaptı.

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Amerika
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