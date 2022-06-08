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Öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Kızı Gemma Owen, Love Island’a katılan Michael Owen’ı canlı yayında utandıran soru

08.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere futbolunun efsanevi ismi Michael Owen’ın kızı Gemma Owen, İngiltere’nin büyük bir merakla takip ettiği Love Island (Aşk Adası) programına katıldı. Bir dönem Liverpool, Read Madrid ve Manchester United forması giyen eski forvet Owen, kızının yarışmaya katılmasına yönelik olarak canlı yayında kendisine yöneltilen soruya hem utanarak hem de biraz esprili cevap verdi.

İngiltere’nin efsanevi futbolcusu Michael Owen geçtiğimiz gün Channel 4’te yayınlanan bir programa Almanya ile İngiltere arasında oynanan Uluslar Ligi maçını yorumlamak için katıldı. Aynı akşamda hem spor programının hem de kızının katıldığı reality şovun yayınladığını hatırlatan sunucu efsanevi isme nasıl hissettiğini sordu. Sunucunun cümlesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Owen, “Bunu unutmaya çalışıyorum” cevabını verdi ve herkesi gülümsetti.

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“NELER HİSSEDİYORSUN?”

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Channel 4’te yayınlanan futbol programının sunucusu Jules Breach konuklarını tanıtırken Owen için ilginç bir sunum şekli seçti. Love Island (Aşk Adası) programının yeni sezonun başlangıç günü olduğuna dikkat çeken Breach, “Bana bu gece Münih'te, İngiltere ve Arsenal'in orta saha oyuncusu Jordan Nobbs, eski İngiltere, West Ham ve Chelsea'nin orta saha oyuncusu Joe Cole ve Love Island'a katılan Gemma Owen'ın babası Michael Owen eşlik ediyor. Owen'lar için büyük bir gece. Neler hissediyorsun Michael?' sözlerini kullandı.

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Sunucu Breach’in sözleri üzerine utanarak yüzünü kapatan Owen, “Almanya’ya geldiğimde bundan kurtulmayı umuyordum ama hemen gündeme getirildi. Kendimi iyi hissediyorum. Bunu unutmaya çalışıyorum, lütfen tekrar hatırlatma” dedi.

ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

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Love Island’ın ikinci sezonuna katılarak sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Gemma Owen, programın öncesinden babasının kendisini klas olması için uyardığını dile getirmişti. Sık sık yarışmacıların cinsel ilişki ve yakınlaşma görüntülerinin yayınladığı programda Gemma, ilk bölümden bir yarışmacıyla öpüşmesiyle olay olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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