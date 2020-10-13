YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, "Hindistan-ABD Forumu"nda konuştu:

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, "Hindistan-ABD Forumu"nda konuştu:

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 00:10 | Son Güncelleme

"Hint-Pasifik bölgesinde Hint çıkarlarını ilerletme yetisini nasıl güçlendireceğimizi keşfetmek istiyoruz"

YENİ DELHİ (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Washington'ın, Hindistan'ın çıkarlarını Hint-Pasifik bölgesinde ilerletmek istediğini belirtti.

Biegun, Yeni Delhi'de katıldığı "Hindistan-ABD Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

ABD'nin, Yeni Delhi'nin "güçlü ve gururlu stratejik özerklik geleneğini" değiştirmeden Hindistan'ı güçlendirmenin yollarını aradığını vurgulayan Biegun, şunları söyledi:

"Hindistan'ın güçlü ve gururlu bir stratejik özerklik geleneği var ve buna saygı duyuyoruz. Hindistan'ın geleneklerini değiştirmeye çalışmıyoruz. Bilakis, onları ve Hindistan’ın kendi egemenliğini ve demokrasisini savunma ve dahi Hint-Pasifik bölgesinde Hint çıkarlarını ilerletme yetisini nasıl güçlendireceğimizi keşfetmek istiyoruz."

Bu kapsamda Washington'ın, Hindistan ile istihbarat paylaşımını artırdığına işaret eden Biegun, "Ancak Hindistan’ın kendini savunma yeteneğini güçlendirmek ve ordularımız arasında birlikte çalışabilirliği teşvik etmek de dahil olmak üzere yapabileceğimiz daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Biegun, bölgede yükselen güç olarak Çin konusunda uyarıda bulunarak, "Tabii bu yönde ilerlerken, görmezden gelinen bir gerçek var: Çin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Anka Eczanesi
Cankaya
Ankara Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Hürriyet Eczanesi
Cankaya
Papatya Eczanesi
Cankaya
Serenay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.