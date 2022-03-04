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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman İstanbul'a geldi

04.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.

Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.

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