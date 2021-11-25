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ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

25.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - ABD donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, DDG-51 borda numaralı "USS Arleigh Burke" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 155 metre olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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