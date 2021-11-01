YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

01.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERKüfürlü yanıt!Küfürlü yanıt!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TÜGVA kampını ziyaret etti:AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TÜGVA kampını ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
13:03
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.