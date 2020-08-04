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ABD, İzmirli Aydolun’un peşinde

İZMİR HABERLERİ  | 04.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Tam burslu öğrenim gördüğü İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümünü birincilikle tamamlayan ve eğitim süresince birçok araştırma çalışmasında bulunan Aydolun Petenkaya, Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) üniversitelerin radarına girdi.

ABD, İzmirli Aydolun’un peşinde

Tam burslu öğrenim gördüğü İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümünü birincilikle tamamlayan ve eğitim süresince birçok araştırma çalışmasında bulunan Aydolun Petenkaya, Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) üniversitelerin radarına girdi. 3 farklı üniversiteden doktora bursu teklifi alan Petenkaya, tercihini ABD’nin Chicago kentindeki dünyaca ünlü Illinois Üniversitesinden yana kullandı.
Liseden itibaren genetik alanına ilgi duymaya başlayan, genetik mühendisliği alanında farklı proje ve yazılımlar geliştirmek isteyen İzmirli Aydolun Petenkaya (22), 2016 senesinde Ege Bölgesinde alanında tek olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde eğitimine başladı. Tam burslu olarak eğitimine başlayan Petenkaya, kısa sürede kendini geliştirdi ve hastalıkların genetik şifrelerini çözmek için yaptığı araştırmalarla da dikkatleri üzerine topladı. Çalışkanlığı, projeleri ve eğitim gördüğü alana duyduğu ilgiyle başarı çıtasını hızla yükselten Petenkaya, doktora eğitimi için hedefini yurt dışı olarak belirledi.
ABD’de, lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği GRE sınavını başarıyla geçen Petenkaya, hedefine ulaşmak için dev bir adım atmış oldu. Akademik başarısının yanı sıra İEÜ’deki akademisyenlerin referans desteğini de arkasına alan Petenkaya, ABD’deki 3 üniversite tarafından ülkeye davet edildi. Illinois Üniversitesi, George Mason Üniversitesi ve Arizona State Üniversitesi Petenkaya’ya tam burs vererek doktora eğitimi sunmayı teklif etti. ABD’deki 3 üniversitenin almak için yarıştığı Petenkaya, tercihini Chicago’daki Illinois Üniversitesinden yana kullandı.

“Genetik şifreleri çözmek istiyorum”
Genç yaşında önemli bir başarıya imza atan Petenkaya, Amerika’ya gideceği için heyecanlı olduğunu ve kendisine sunulan fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi. Petenkaya, “Biyoinformatik, karmaşık genetik verileri analiz eden bir alan. Ben de vücudumuzdaki gizli kalmış genetik şifreleri çözmek istiyorum. Şu anda pandemi sınavından geçen dünyamızda, bu alanın gitgide önem kazandığını görüyorum. Okuduğum bölümde ve fakültemde, yurt dışındaki saygın kurumlardan üniversitemize gelen tecrübeli hocalarımız var. Onların desteği, Amerika’da eğitim alma noktasında bana yol göstermeleri ve bütün derslerimi yüzde 100 İngilizce almış olmam, başarımda çok etkili oldu. Bölümümdeki bağlantıları güçlü akademisyenlerimiz, aynı zamanda bana referans desteği de sağladı. Amerika’ya gidecek olduğum için heyecanlı ve gururluyum. Kendimi geliştirmek ve hedeflerime ulaşmak için fırsat olarak gördüğüm bu eğitim, benim için çok önemli” dedi.

“Ülkeme geri döneceğim”
Petenkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’da eğitim aldıktan sonra hedefim ülkeme dönmek. Akademik alanda ya da ilaç alanında kariyerime devam etmek istiyorum. Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapmak, ülkeme hizmet etmek beni çok mutlu eder. Bana güvenenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım. Bir anlamda Amerika’da, Türkiye’yi de temsil etmiş olacağım. 5 yıl, aslında çok uzun bir süre değil. Bu süreyi dolu dolu geçirerek, benden sonra gelecek öğrencilere de cesaret vermek istiyorum.”

ABD, İzmirli Aydolun’un peşinde

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