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ABD MÜSİAD başkanından DATÜB’e ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Ayhan Özmekik, merkezi İstanbul’da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.MÜSİAD ABD Başkanı Ayhan Özmekik ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karataş, DATÜB Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel Sekreter Fuat Uçar ile bir araya gelerek DATÜB’ün çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.İstanbul’da gerçekleşen ziyarette MÜSİAD ABD Başkanı Ayhan Özmekik, DATÜB tarafından ABD’de Temsilcilik oluşturma çalışmalarını yakinen takip ettiğini, bu çalışmaları yürüten Shuhrat Temirov’un çabalarını ise oldukça olumlu değerlendirdiğini ve her zaman yanında olduklarını ve gereken tüm desteği vereceklerini ifade etti.DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD ABD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başarılı çalışmalara imza atıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Ayhan Özmekik, merkezi İstanbul’da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
MÜSİAD ABD Başkanı Ayhan Özmekik ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karataş, DATÜB Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel Sekreter Fuat Uçar ile bir araya gelerek DATÜB’ün çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
İstanbul’da gerçekleşen ziyarette MÜSİAD ABD Başkanı Ayhan Özmekik, DATÜB tarafından ABD’de Temsilcilik oluşturma çalışmalarını yakinen takip ettiğini, bu çalışmaları yürüten Shuhrat Temirov’un çabalarını ise oldukça olumlu değerlendirdiğini ve her zaman yanında olduklarını ve gereken tüm desteği vereceklerini ifade etti.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD ABD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başarılı çalışmalara imza atıyor. Bizlerde Ahıska Türkleri olarak çalışmalarında başarılar dileriz. Bu ziyaretten dolayı Ayhan Özmekik’e ve Fatih Karataş’a, teşekkür ederiz” dedi.
Ziyarette Dünya Ahıska Türkleri birliği Türkiye Temsilcisi Abbas Hamza da hazır bulundu.

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