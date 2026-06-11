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ABD’nin reddettiği hakem Omar Artan'a UEFA'dan yeni görev!

2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de tam 11 saat sorgulanıp vizesi iptal edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a UEFA sahip çıktı.

ABD’nin reddettiği hakem Omar Artan'a UEFA'dan yeni görev!
Burak Kavuncu

Futbol dünyası siyaset, bürokrasi ve adaletin karşı karşıya geldiği tarihi bir güne tanıklık ediyor. Geçerli vizesi olmasına rağmen Somalili olduğu gerekçesiyle ABD'ye alınmayan ve Dünya Kupası hayali elinden alınan hakem Omar Artan için UEFA devreye girdi.

UEFA’DAN AMERİKA’YA "SÜPER KUPA" TOKADI!

ABD’nin reddettiği hakem Omar Artan a UEFA dan yeni görev! 1

Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapan ABD, akılalmaz bir bürokratik skandalla turnuvada görev yapacak elit hakemlerden Omar Abdulkadir Artan’ı sınır dışı etti. Tüm evrakları, resmi davetiyeleri ve geçerli vizesi olmasına rağmen ABD sınır kapısından içeri sokulmayan Somalili hakem, hayatının şokunu yaşadı. Ancak bu haksızlığa kayıtsız kalmayan UEFA, futbol tarihine geçecek cinsten bir iade-i itibar hamlesi yaptı ve Artan'ı yılın en prestijli maçı olan UEFA Süper Kupa finaline atadı.

11 SAATLİK SORGU ODASI DEHŞETİ! "HAYALLERİMİ ÇALDILAR"

ABD’nin reddettiği hakem Omar Artan a UEFA dan yeni görev! 2

Yaşadığı diplomatik kabusu saygın Amerikan gazetesi New York Times'a anlatan Omar Abdulkadir Artan, tamamen politik nedenlerle ayrımcılığa uğradığını ima etti. Çok büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirten tecrübeli hakem, havalimanında yaşadığı zorbalığı şu sözlerle aktardı:

"Çok ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ben sadece mesleğini yapmaya, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim. Dünya Kupası sahnesine çıkmak benim bu hayattaki en büyük amacımdı. Oraya giderken her şeyim tamdı; geçerli vizem, resmi evraklarım eksiksizdi. Buna rağmen beni tam 11 saat boyunca sorgu odasında tuttular. Tamamen ülkemle, Somalili olmamla ilgili bir sorunları olduğunu düşünüyorum. Hak ettiğim o sahneye çıkmama izin vermediler."

UEFA'DAN NET DURUŞ! PSG - ASTON VİLLA FİNALİ OMAR ARTAN'IN

ABD’nin reddettiği hakem Omar Artan a UEFA dan yeni görev! 3

ABD göçmenlik bürosunun sergilediği bu katı ve haksız tutum, Avrupa futbolunun yönetim kademesinde infial yarattı. FIFA kokartlı hakemin uğradığı haksızlığı telafi etmek isteyen UEFA, jet hızıyla bir karar alarak adalet sağladı. Yapılan resmi açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Aston Villa arasında oynanacak olan dev 2026 UEFA Süper Kupa finalini yönetme görevi Omar Abdulkadir Artan'a verildi.

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Hakem Somali UEFA abd dünya kupası süper kupa
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