Fransa'dan olay Arda Güler iddiası! Takım arkadaşlarından dev ihanet

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler hakkında Fransa'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Fransız gazeteci Romain Molina, genç futbolcunun kulüpteki yükselişinin bazı yıldız isimleri rahatsız ettiğini iddia ederken, soyunma odasında Arda'ya karşı ciddi bir cephe oluştuğunu öne sürdü.

"ARDA'YI GÖZDEN ÇIKARMAK İSTEDİLER"

Bir programda konuşan Molina, Xabi Alonso'nun Arda Güler'e duyduğu güvenin takım içinde tartışmalara neden olduğunu savundu. Fransız gazeteci, "Asıl sorun Arda Güler'di. Xabi Alonso onu çok seviyordu ve doğrudan ilk 11'e koyuyordu. Bazı oyuncular Arda'nın gözden çıkarılmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.

SUNUCU: Soyunma odasında Xabi Alonso’ya karşı olanlar kimdi?

Romain Molina: Valverde, Bellingham, Vinícius, Rodrygo ve Endrick.

SUNUCU: Neden?

Romain Molina: Asıl sorun Arda Güler’di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler’i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11’e koyuyordu.

Hepsi Arda’yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid’in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Arda çok sakin bir karakter; onu hiç duymuyorsunuz.

Dünya Kupası’nda Türkiye’yi en iyi temsil eden oyuncuydu. Bu yüzden hepsi Arda Güler’in gözden çıkarılmasını istiyordu.

Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı.

SUNUCU: Arda, 10 numara pozisyonunda oynadığında çok iyi.

"DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ TÜRK OYUNCUSUYDU"

Molina, Arda Güler'in sessiz ve profesyonel karakterine dikkat çekerek, "Arda çok sakin bir futbolcu. Onu saha dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı isimleri rahatsız etti." değerlendirmesinde bulundu.

"10 NUMARADA FARK YARATTI"

Fransız gazeteci, Arda'nın özellikle 10 numara pozisyonunda etkili bir performans sergilediğini belirterek, "Mbappe forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinicius solda, Mastantuono ise sağ kanatta oynuyordu. Arda bu rolde gerçekten çok başarılıydı." dedi.

ŞİMDİ GÖZLER MOURINHO'DA

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile çalışan Arda Güler, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek. Genç yıldızın Portekizli teknik adamla birlikte nasıl bir performans ortaya koyacağı şimdiden merak konusu oldu.