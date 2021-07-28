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ABD, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı

28.07.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olması nedeniyle "üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Kuzey Irak'ta, terörle mücadele harekatları sırasında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. PKK ile mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve yaralanan askerlere acil şifalar diliyoruz."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit olmuş, bir asker ise yaralanmıştı.

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