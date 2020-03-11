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ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü

ANKARA HABERLERİ  | 11.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Brent türü ham petrolün bu yılki varil fiyatına ilişkin tahmini 61 dolardan 43 dolara çekildi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederek, 18 dolar düşürdü.

EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 43 dolar olacağı öngörülüyor. Şubat 2020 raporunda, bu yıl Brent türü petrolün varil fiyatının 61 dolar olması tahmin edilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 37 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, yılın ikinci yarısında 42 dolara, gelecek yıl ise 55 dolara yükselmesi öngörülüyor.

Fiyat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin geçen haftaki toplantısında petrol üretiminde ek kesinti yapma kararı alınamamasına işaret edildi.

Kararın ardından, OPEC'in dengeli bir küresel petrol piyasasından ziyade gelecekte pazar payını arttırmayı amaçlayacağı vurgulanırken, OPEC ülkelerinden gelecek ek üretim ve koronavirüs nedeniyle oluşan düşük talebin fiyatları baskıladığı belirtildi.

- ABD'nin üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 200 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şubat 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ adlı topluluk, fiyatları desteklemek için Aralık 2016'dan bu yana 3 kere üretim kesintisine gitmiş, ancak pazar paylarını Amerikalı kaya petrolü üreticilerine kaptırmıştı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) koronavirüs petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

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