ABD ve İsrail’in Filistin planı protesto edildi

Gaziantep’te Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık ABD’nin ve İsrail’in Filistin’i işgal planına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Alaybey Cami’inde kılınan Cuma namazının ardından kortej halinde toplanan kalabalık ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Balıklı Parkı’nda yapılan basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, bu anlaşmanın makyajlı savaş çağrısı olduğunu belirtti. Emperyalist ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci terörist Netanyahunun imzaladığı "Yüzyılın Utanç Planı"nı ile ilgili kararına tepki gösteren Göçer, "ABD Başkanı Donald Trump, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen ’Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği planını açıkladı. Emperyalizmin genel karakteri olan işgal ve sömürü için uluslararası hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan siyonist işgalcilerin yine körü körüne ABD tarafından desteklenmesi, işgalin meşrulaştırılması ve terörün yaygınlaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Yüzyılın Anlaşması denilen plan, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabasından ibarettir. Kısaca plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. İşgalci siyonistler ve onların hamisi emperyalist ABD, 70 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük israil ve yok edilmiş Filistin hayalini şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, siyonizme destek vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her şahsa, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve cesur inanmışların coğrafyasıdır. Karanlık, şafağın sökmesiyle yok olacaktır. Zulüm hak güçlenince bitecektir. Müslümanlar, kardeş olduklarının farkına vardığında, birbirini ötekileştirici, çatışmacı dili bıraktığında, namlularının yönünü değiştirdiğinde küfre karşı galip gelecektir. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulmasını, siyonist esaretin sonlanmasını istiyorsak ilk hedefimiz vahdet olmalıdır. Kudüs bizim birleşmemizi, bütünleşmemizi beklemektedir. Biz kendi aramızda birlik kuramazsak bu zillet hali, yaşadığımız bu acılar katmerlenerek sürecektir. Buradan bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz ki Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil Rabbimizin çevresini mübarek kıldığı ümmetin ortak değeridir. Filistin toprakları da satılık arsalar değil Filistinlilerin vatanıdır. Yüzyıllık planlar ve hesaplarla hiç kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir. Yaşasın bağımsız Filistin! Yaşasın Müslümanların onuru, insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs. Söz veriyoruz, Filistin de Kudüs de özgürleşecek; ABD ve israil de Ortadoğu’dan defolacaktır” ifadelerini kullandı.