ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile görüştü.
ABD’nin Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hood'un, terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı görüşmede DEAŞ’a karşı mücadele ve bölgenin istikrarına bağlılıklarını yinelediği duyuruldu.
Görüşmede Hood’un, terör örgütü üyeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldığı da belirtildi.
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