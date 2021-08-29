ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile görüştü.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hood'un, terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı görüşmede DEAŞ’a karşı mücadele ve bölgenin istikrarına bağlılıklarını yinelediği duyuruldu.

Görüşmede Hood’un, terör örgütü üyeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldığı da belirtildi.

