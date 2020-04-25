YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 25.04.2020 00:54 | Son Güncelleme

ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 282 Türk vatandaşını Amerika'dan getiren THY "Kınalıada " uçağı, saat 00.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Amerika'daki Türk vatandaşları THY yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Muş'ta polis ekipleri ilk iftarlarını elleri tetikte açtı

Muş'ta polis ekipleri ilk iftarlarını elleri tetikte açtı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:49
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:44
Yatsı
21:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Laçin Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Kaşıkçı Eczanesi
Yenimahalle
Nihal Eczanesi
Yenimahalle
Mamak Eczanesi
No246
Gürsel Eczanesi
Mamak
İlkem Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.