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ABD'den Ağrı'daki köyüne dönüp kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar panelinden elektrik üretti

19.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018'de Taşlıçay ilçesine dönen Mahmut Sarıkaya'nın leğen, koltuk, kar küreği gibi malzemelerle yaptığı panel, yaşadığı evin 4 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabiliyor - Sarıkaya: - "Bir aküyle tüm gece lambalar, kalorifer, televizyon ve diğer elektronik eşyalar çalışıyor. Geçen hafta elektrikler kesildi ve 2 gün gelmedi. Sadece bu evde elektrik vardı"

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ABDULLAH SÖYLEMEZ - ABD'de uzun yıllar yaşadıktan sonra doğup büyüdüğü Ağrı'daki köyüne dönen 61 yaşındaki Mahmut Sarıkaya, kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar paneliyle elektrik üretiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018 yılında Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu köyüne dönen teknoloji meraklısı Sarıkaya, köyde zaman zaman elektrik arızalarından kaynaklı enerji kesintisinin oluşması nedeniyle çalışma yaptı.

Leğen, koltuk, kar küreği gibi atık malzemelerle yaptığı rüzgar panelinden elektrik üreten Sarıkaya, misafir olarak ikamet ettiği kız kardeşinin evinin 4 saatlik enerji ihtiyacını elektriği depoladığı aküyle karşılıyor.

Sarıkaya, zaman zaman teknoloji üzerine yurt dışına seyahatler de gerçekleştirdiği için geçici olarak kardeşinin yanında yaşıyor.

Mahmut Sarıkaya, AA muhabirine, genç yaşlarda yurt dışına gittiğini ve ABD'de ilgi duyduğu fizik ve enerji geliştirme konuları üzerine bazı üniversite ve özel kuruluşlarda eğitim aldığını söyledi.

- Elektrik gittiği için mail atamayınca rüzgardan enerji üretti

Yurt dışında teknoloji konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Sarıkaya şöyle konuştu:

"Amerika'da teknolojiyi görünce o zaman yemin ettim ve 'Geldiğim gibi geri gitmeyeceğim.' dedim. Bundan dolayı her şeye sıfırdan başladım. Köye geldiğimde elektrikler çok sık kesiliyordu. Bilgisayardan yurt dışına mail gönderecektim ama gönderemedim. Bu defa mecburen bazı malzemeleri kullanarak rüzgar paneli yaptım. Elektrikler gittiği zaman evin 4 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabiliyorum."

Rüzgar panelini tamamen atık malzemelerden yaptığını aktaran Sarıkaya, rüzgar olduğunda enerjiyi aküye depoladığını, sonra da eve verdiğini anlattı.

Rüzgar panelinin elektrik kesintilerinde ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Sarıkaya, "Bir aküyle tüm gece lambalar, kalorifer, televizyon ve diğer elektronik eşyalar çalışıyor. Geçen hafta elektrikler kesildi ve 2 gün gelmedi. Sadece bu evde elektrik vardı." diye konuştu.

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