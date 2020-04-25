YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 25.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 225 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'den 225 kişi, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'nın ardından, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Öte yandan, aynı yurda geçen salı günü Romanya'da getirilen 89 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Düzce Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:46
Akşam
19:52
Yatsı
21:21

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Bedir Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Tedbirleri yerinde incelediler

Tedbirleri yerinde incelediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.