YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. ABD’den Yağlıdere’ye kardeş şehir

ABD’den Yağlıdere’ye kardeş şehir

GİRESUN HABERLERİ  | 30.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson şehri ile Giresun’nun Yağlıdere ilçesi kardeş şehir oluyor.Türk Amerikan Giresunlu İş Adamları Asemblesinin organize ettiği Yağlıdere Belediyesi ile ABD’nin New Jersey Eyaleti’ne bağlı Paterson belediyesi arasında uzun zamandır hazırlıkları süren kardeş şehir olma anlaşması için taraflar belediye binasında yapılan törenle ön protokol imzaladı.Karşılıklı varılan mutabakatın ardından Paterson belediyesinde yapılan ön protokol toplantısında konuşan Belediye Başkanı Andre Sayegh, Türklere olan minnettarlığını dile getirerek Atatürk’ü örnek aldığını söyledi.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson şehri ile Giresun’nun Yağlıdere ilçesi kardeş şehir oluyor.
Türk Amerikan Giresunlu İş Adamları Asemblesinin organize ettiği Yağlıdere Belediyesi ile ABD’nin New Jersey Eyaleti’ne bağlı Paterson belediyesi arasında uzun zamandır hazırlıkları süren kardeş şehir olma anlaşması için taraflar belediye binasında yapılan törenle ön protokol imzaladı.
Karşılıklı varılan mutabakatın ardından Paterson belediyesinde yapılan ön protokol toplantısında konuşan Belediye Başkanı Andre Sayegh, Türklere olan minnettarlığını dile getirerek Atatürk’ü örnek aldığını söyledi. Sayegh, Paterson şehrinin Türklerin ikinci adresi olduğunu ve Yağlıdere ile kardeş şehir olmayı çok istediğini ifade etti.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise konuşmasına Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh’e teşekkür ederek başladı. İbaş,”Türkiye’de yapılacak olan çalışmalar ve prosedürün tamamlanması ile en kısa sürede ABD’nin, New Jersey eyaletine bağlı, Türklerin ve Giresunlu hemşerilerimizin de yoğun olarak yaşadığı Paterson şehri ile Yağlıdere ilçesi kardeş şehir olacaktır” dedi.
Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh’i Yağlıdere’ye davet eden Başkan İbaş, ”Giresunlu iş adamları Asemblesi Başkanı Orhan Bayram ve yönetim kurulu üyelerine, Paterson Belediyesi Kültür elçisi iş adamı Hüseyin Bayram’a, törene katılan Dernek Başkanlarına ve Komite Başkan’ı Murat Baycora’nın yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Amerika Giresunlu iş adamları Asamblesi Başkanı Orhan Bayram yaptığı açıklamada, ”Bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını umuyorum. Bu sürece, katkı sağlayan herkese ve her iki Belediye Başkanı Andre Sayegh ve Yaşar İbaş’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Giresun Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:45
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Giresun Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Çınarlar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Mutlu Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

Giresun’da 6 Adet El Yapımı Silah Ele Geçirildi

Giresun’da 6 Adet El Yapımı Silah Ele Geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.