AB'den Sahel ve Orta Afrika bölgesine 210 milyon avroluk insani yardım

YAOUNDE (AA) - Avrupa Birliği (AB), Orta Afrika ve Sahel bölgesine 210 milyon avro değerinde insani yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların çatışmalardan etkilenen ve evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için kullanılacağını belirtti.

Çatışmaların ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yardımları olumsuz etkilediğini vurgulayan Lenarcic, AB olarak 210 milyon avro yardım yapılacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), Sahel bölgesinde 29 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

