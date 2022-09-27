Abdi İbrahim "Doz" ile sağlık alanındaki girişimcileri destekleyecek

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim'in sağlıkta sosyal inovasyon programı "Doz" yeni dönemde sağlık alanında sosyal girişimcileri destekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Abdi İbrahim, köklü ve yenilikçi yapısının getirdiği etki gücüyle geleceği şekillendirici adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Abdi İbrahim, toplumsal yatırım programlarından biri olan sosyal inovasyon alanında yepyeni bir yapılanmaya giderek "Doz" programını hayata geçirdi. Etki alanı ve içeriği daha geniş bir yapıya kavuşan "Doz" ile sağlık ve sürdürülebilirlik alanında sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirme ve artırma çalışmalarına destek verecek olan Abdi İbrahim, start-up ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Girişimcilik ekosisteminin önemli kuruluşlarından Impact Hub İstanbul ve Mikado Danışmanlık iş birliğinde hayata geçen projede, halk sağlığı ve bilinçlendirme, sağlık ve ilaç alanında araştırma ve geliştirme, dezavantajlı bölgelerin ve grupların dahil edilmesi ve bu yıl programa eklenen sürdürülebilirlik çözümleri Doz'un odak konuları arasında yer alıyor.

- Erken aşama kuluçka programı

Abdi İbrahim'in Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı Doz, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri erken aşama ve ileri aşama olmak üzere iki kategoride destekleyecek. Erken aşama sosyal girişimciler başvurularını 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Başvurular 27 Ekim tarihine kadar internet sitesi üzerinden alınacak.

Gelen başvurular değerlendirdikten sonra ikinci aşama olarak yarı finalist hazırlık programına geçilecek. Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle seçilen erken aşama kategorisindeki sosyal girişimciler, bu sürecin ardından kuluçka programında kendileri için özelleştirilmiş eğitimler alacak. Girişimciler aynı zamanda iş modeli geliştirme, sosyal fayda yönetimi, sunum teknikleri, pazarlama, dijital iletişim ve sosyal medya yönetimi eğitimlerine katılarak Abdi İbrahim çalışanlarından da mentorluk desteği alacak. Program sonunda birinci seçilen erken aşama girişime tohum destek ödülü olarak 70 bin lira verilecek. Aynı zamanda finale kalan tüm girişimler, gelecek yıllarda oluşturulacak Mezunlar Topluluğu'na da dahil edilecek. Program 4 ay boyunca devam edecek.

- Sürdürülebilirlik çözümleri için bir "Doz"

HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çalışmalar yürüten ve sürdürülebilirliği iş süreçlerinin bir parçası haline getiren Abdi İbrahim "Doz" ile sağlık alanına seslenen sürdürülebilirlik çözümleri sunan sosyal girişimcileri de desteklemeye hazırlanıyor. Sağlık ve ilaç alanında üretimden pazarlamaya, tedarik zincirinden nihai kullanıcıya giden yaşam döngüsünde çözümler sunan sürdürülebilirlik alanındaki girişimler de erken aşama kategorisinde programa başvuruda bulunabilecek.

- İleri aşama etki yatırımı programı

Abdi İbrahim, Doz programı kapsamında yer alan ileri aşama kategorisinde bu yıl etki yatırımını ön plana alarak yeni bir uygulamaya gitti. Buna göre Challenge Framing, Challengebased-Scouting ve iş geliştirme süreçlerini kapsayan çalışmalar sağlık alanında ilk kez Doz ile hayata geçirilecek. Program sürecinde, ilk olarak Abdi İbrahim'in yatırım önceliği olan alanlar ve stratejik inovasyon ihtiyaçları bir iç çalıştay ile belirlenecek. Ardından belirlenen alan ve ihtiyaçlar üzerine çalışan girişimler araştırılarak başvurular alınacak. Değerlendirme sonrası girişimciler ile iş geliştirme, olası yatırım süreci kolaylaştırıcılığı yapılacak.

- "Sağlık alanındaki girişimcilik ekosisteminin güçlü bir oyuncusu olmak istiyoruz"

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, geçen yıl gerçekleştirdikleri programın etki alanını genişleterek yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini ve programı "Doz" adı altında yeni bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti.

Bülbül, sağlık alanındaki girişimcilik ekosisteminin güçlü bir oyuncusu olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim olarak sosyal faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli parçalarından birisi olan toplumsal yatırım programımız çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Hayatı iyileştirmek için çıktığımız yolda, toplum ihtiyaçlarını gözeterek çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. 2021 yılında başlattığımız programımıza, bu yıl 'Abdi İbrahim Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı: Doz' adıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın yeni dönemi için oldukça heyecanlıyız. 'Doz' ile sağlık alanında sürdürülebilirlik çözümleri geliştirmiş ya da geliştiren girişimcilerle tanışma ve onları destekleme imkânı bulacağız. Doz'da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da girişimciler için erken aşama ve ileri aşama olmak üzere iki kategoride destek sunacağız. Etki odaklı çalışan ve sağlık alanında bize yeni ufuklar açacak tüm sosyal girişimcilerin başvurularını merakla bekliyoruz. Bu yıl ek olarak sürdürülebilirlik çözümlerini de odak konularımız arasına aldık. Abdi İbrahim olarak, yeşil dönüşüme daha fazla katkı sunmamıza olanak sağlayacak, üretimden pazarlamaya, lojistikten nihai tüketiciye kadar olan tüm süreçlerimizde yapabileceğimiz tüm iyileştirmelere de açığız."

