Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'yı ortağıyla satın aldı

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, ilaç sektörünün önde gelen ülkesi İsviçre'de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın aldı.

Şirketin düzenlediği online basın toplantısında, Abdi İbrahim'in ilaç şirketi OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alarak, Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçtiği belirtildi.

Toplantıda konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma'nın tamamının İsviçreli bir ortak girişim grubuyla birlikte 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedel ile satın alındığını, bu işlem sonucunda şirketin yüzde 28,5 hissesinin girişim grubunun tek yabancı ortağı Abdi İbrahim'in olduğunu söyledi.

Barut, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim, tam 108 yıldır hayatı iyileştirme misyonu ile ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor. 18 yıldır pazar lideriyiz. Şirketimizin stratejisi 5 yıl önce karar verdiğimiz üzere 4 ana başlıkta oluşuyor. Birincisi, mevcut ve yeni ürünlerle toplam ilaç pazarından daha fazla büyümek; ikincisi, üretim hizmetlerinde büyümek; üçüncüsü uluslararası pazarlarda büyümek; dördüncüsü ise yurt dışında bir ilaç şirketi satın almak veya ortak olmak. Bu stratejilerimiz doğrultusunda kararlıkla ilerliyoruz. Bugün yurt dışında etkin bir global oyuncu olma hedefimize doğru tarihi bir adım attık. Tarihte ilk kez bir Türk şirketi, ilacın anavatanı İsviçre'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan OM Pharma'ya ortak oldu. Abdi İbrahim ortaklığın tek ilaç üreticisi olarak, şirketin stratejik ortağı haline geldi. Bugün yıllardır birlikte çalıştığımız lisansör firmamız ile ortak olduğumuz ve yönetim kuruluna girdiğimiz gündür. Bugün Türk ilaç şirketleri yabancı şirketine satılır algısını tersine çevirdiğimiz gündür. Yalnız kendi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için değil, sektörümüz ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz için gururluyum."