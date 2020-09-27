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Abdioğulları "İhracatın Devler Ligi"nde 109 basamak yükseldi

ADANA HABERLERİ  | 27.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, hızlı yükselişini sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, hızlı yükselişini sürdürdü. Abdioğulları bünyesindeki Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş, 109 basamak birden yükselerek, 307’nci sırada yer aldı.
Memleketi Kayseri’den Adana’ya gelerek çuval ticareti yapan babaları merhum Abdi Sütcü’nün 1963 yılında çuval ticareti yaparak temellerini attığı ve bugün 4 kardeş tarafından yönetilen Abdioğulları firması, 4 kıtada 50 ülkeye ihracat yaparken, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) 8 tesiste 1.600 kişiye de istihdam sağlıyor.
TİM’in “İhracatın Devler Ligi” olarak tanımlanan listesinde; 2011 yılı ihracatıyla 885. sırada bulunurken istikrarlı yükselişini her yıl daha da artırıp, 2018 yılı ihracatında 416’ncı olan Filpa; 2019 ihracatında, global ölçekte yaşanan zor sürece rağmen bu kez 307’nci sırada yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

"Ondan kalan ticaret kültürü en önemli kılavuzumuz"
Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi. FİLPA Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, zor koşullara rağmen elde edilen başarıyı değerlendirdi. Sütcü, artan işçilik maliyetleri, değişen parite ve kur dalgalanması gibi zor süreçte ihracatlarının arttığını belirterek, "Babamızın ticaretini yaptığı ürünleri bugün üretiyor ve ihraç ediyor olmak bize ayrı bir gurur veriyor. Ondan bize kalan en önemli değerimiz olan ticaret kültürü bu yolculukta bize yol gösteren en önemli kılavuzumuz olmuştur" dedi.
Salih Sütcü, kuruluşlarından bugüne teknolojiyi yakından takip ettiklerini, ürün gamını sürekli genişlettiklerini, Türkiye’nin ithalatını yaptığı ve bu nedenle döviz kaybına uğradığı ürünlere odaklandıklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Ayrıca Abdioğulları A.Ş olarak; hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduk. İlk yatırımı olan 1 MW’ lık Güneş Enerjisi Santralini (GES) 2016 yılında devreye almış ve aradan geçen zaman içerisinde yaptığımız yatırımlar ile GES gücünü 3 MW’ a çıkardık. İçinde bulunduğumuz 2020’de ise ABCO olarak GES gücünü toplam 15 MW ’a çıkarmış bulunmaktayız.”
Türkiye’nin en parlak 100 şirketi arasında yer alan, sektöründeki büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş; İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Temmuz ayında açıklanan ’’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 2016’da 448’inci sırada bulunurken,2017’de 25 basamak yükselerek 423’üncü, 2018’de 40 basamak yükselerek 383’ncü, 2019’da ise 34 basamak birden sıçrama yaparak 349’uncu olmuştu.

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