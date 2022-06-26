ABD'li ünlü dans topluluğu Türk bestesiyle sahne alacak

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, dünyanın önde gelen dans topluluklarından Martha Graham Dance Company'nin (MGDC) Türk bestesi ve dansçılarıyla sahne alacağı özel bir performansa ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 28 Haziran'da Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek Martha Graham Dans Tiyatrosu için hazırlıklar sürüyor.

Festivalin 35'inci yılına özel, Martha Graham Dance Company dansçıları, 10. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda birinci olan genç besteci Doğaç İşbilen'in Piyano Konçertosu'nun 1. ve 3. bölümlerini kullanarak özel bir koreografi tasarladı.

Martha Graham topluluğu ile bu koreografiyi sahneye koyacak 19 Türk dansçı, ABD'li koreograflar Lloyd Knight ve Xin Ying'den eğitim alıyor.

- 35'inci yılı taçlandıran bir eser

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, AA muhabirine, "Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması"nın genç bestecileri motive etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Festival kapsamında daha önce de ağırladıkları Martha Graham Dance Company dansçılarına, başarılı Türk bestecilerin eserlerini kullanarak bir dans gösterisi yapmalarını teklif ettiğini ifade eden Sarper, Türk dansçıların da rol alacağı gösteriyi heyecanla beklediklerini aktardı.

Sarper, "Festivalin 35'inci yılını taçlandıran bir eser ortaya konacak. Kendi bestecilerimizin ve dansçılarımızın adını yurt dışına duyurmak açısından özel ve önemli bir performans olacak." dedi.

- "Bu dansları ve hareketleri öğretmek harika"

Martha Graham Dance Company baş dansçısı ve koreografı Lloyd Knight da Türk dansçılarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İkinci kez geldiği İzmir'in, kalbinde özel bir yerinin olduğunu anlatan Knight, "Dışarıda dans ettik ve çok güzeldi. Doğayla ve herkesle iletişim kurabiliyorsun. Bu dansları ve hareketleri öğretmek harika. Dilde bir ayrışma olmasına rağmen dans hareketleri, bizi birbirimize bağlıyor." diye konuştu.

Baş dansçı ve koreograf Xin Ying de özel bir projede görev almaktan mutluluk duyduğunu, Türk dansçıların çok çalışkan ve azimli olduklarını kaydetti.

Türk dansçılardan Halil İbrahim Aygün, dünyanın en iyi modern dans ekiplerinden biriyle çalıştığı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Selen Güler ise Martha Graham tekniğini öğrendiklerini anlatarak, "ABD'ye gidip bu eğitimi almamız çok zor ama onlar bizim ayağımıza geldiler." ifadesini kullandı.

96 yıllık geçmişiyle ABD'nin en eski dans topluluklarından olan MGDC'nin, İzmir Festivali'ndeki gösterisinde Martha Graham'in "Acts of Light", "Ekstasis" ve "Diversion Of Angels" adlı eserlerinin yanı sıra müzikleri Doğaç İşbilen'e ait olan Xin Ying'in "Animato" ve Lloyd Knight'ın "Instantaneous Speed" adlı koreografileri Türk dansçılar tarafından sahnelenecek.

