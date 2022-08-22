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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos'tan itibaren yeni adresinde hizmet verecek

22.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos'tan itibaren yeni adresinde hizmet verecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetleri dahil tüm faaliyetlerini 29 Ağustos'tan itibaren Çukurambar Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında sürdürecek.

Büyükelçilik, yeni hizmet binası ve konsolosluk hizmetleriyle ilgili güncel bilgileri sosyal medya hesaplarından ve büyükelçiliğin internet sitesinden duyurdu.

Buna göre büyükelçilik, faaliyetlerini 29 Ağustos'tan itibaren "1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara" adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecek.

- ABD vizesi başvuruları

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin vize randevusu alabilmek için bekleme süresinin uzun olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu belirten Eadeh, artan vize taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.​​​​​​​ Eadeh, şöyle devam etti:

"ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir."

Eadeh, büyükelçiliğin yeni binasının hizmete girmesinin ardından rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, vize başvurusu yapacak kişilere randevu uygunluğunu görmek için çevrim içi randevu sistemini kontrol etmelerini önerdi.

Yeni vize kapasitesi sisteme eklendiği için başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfasını takip etmesini tavsiye eden Eadeh, "Sistemde daha erken bir randevu tarihi bulunması durumunda, önceden randevu almış kişiler websitemiz üzerinden randevularını değiştirebilirler." dedi. Eadeh, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, ABD ile güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Kovid-19 nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz."

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