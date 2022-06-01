ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Hatay'da Suriyeli esnaf ve eğitim merkezlerini ziyaret etti

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay’ın Antakya ilçesinde bilim merkezi, toplum merkezi ve Suriyeli esnafı ziyaret etti.

Thomas-Greenfield’ı, Antakya Belediyesi Bilim Merkezi’nde eğitmenler, öğrenciler ve yöneticiler karşıladı.

Merkezde verilen eğitimler hakkında bilgi alan Thomas-Greenfield, gözlemevinde Güneş gözlemi yaptı. Yazılım eğitimine de katılan Thomas-Greenfield, öğrencilere NASA tarafından kendisine verilen çanta ve oyuncakları hediye etti.

Save the Children örgütünün çalışmalar yürüttüğü Antakya Belediyesi Toplum Merkezi'ni de ziyaret eden Thomas-Greenfield, burada görevlilerden bilgi aldı.

- Çocuklara eğitim desteği veriliyor

Save the Children’de Çocuk Koruma Koordinatörü olarak çalışan Mehmet Ali Akıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum merkezinde çeşitli sebeplerle okulu bırakma noktasına gelen çocuklara eğitim desteği verdiklerini söyledi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan çocukların ailelerine girişimcilik eğitimi ve iş kurmak için maddi destek verdiklerini de anlatan Akıl, ev ekonomisine katkı sağlandığında çocukların okullarına devamlılık oranının da arttığını belirtti.

Akıl, şimdiye kadar 2 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini aktararak “Bu çocukların yüzde 92’si okula devam ettiler. Aileleri üretip sattıkça çocuklar da okula devam ediyor. Ürettiğini satamayan ailelere de alıcı buluyoruz ya da kermes düzenliyoruz.” dedi.

Akıl, şu anda merkezden destek alan 100 aile ile 374 öğrenci bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Suriyeli kadınlar Türkiye'de yaşamı anlattı

Toplum merkezinde Türkiye’de yaşayan Suriyeli kadınlar da ziyareti takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlibli 64 yaşındaki Randa Hilal, 11 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirterek memleketini güvenlik kalmadığı için terk ettiğini söyledi. Artık İdlib’de hiçbir akrabasının kalmadığını ifade eden Hilal, Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’yi kültürü ve insanı dolayısıyla “cennet” olarak nitelendiren Hilal, İdlib’de basit ihtiyaçlar ve güvenlik olmadığı için insanların çocuklarını orada büyütemeyeceğini söyledi. Hilal, sınır kapısının insani yardım için açık tutulması gerektiğini de belirtti.

- "Birçok kişi sınırdan gelen yardımlara muhtaç"

Soyadını vermek istemeyen Hüda isimli kadın da Türkiye'ye 5 yıl önce geldiğini ifade ederek "İdlib'de ihtiyaçlara ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor, çok fazla kaçırılma haberleri ve güvenlik eksikliği var. Ayrıca marketlerdeki ürünler çok pahalı. Birçok kişi sınırdan gelen yardımlara muhtaç." dedi.

İdlib'de yaşayanların Türkiye ya da başka bir ülkeye gitmek istemediklerini söyleyen Hüda, sınır ötesinden gelen yardımlar kesilse de evlerinde kalmak istediklerini ancak hayatın daha da zorlaşacağını kaydetti.

Türkiye'de güvende olduğu için ve çocuğunu bu güvenli ortamda yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirten Hüda, Suriye'ye dönmesi için yaşamak için gereken en basit ihtiyaçlara ulaşabileceği bir ortamın, güvenliğin ve eğitim olanaklarının olması gerektiğini vurguladı.

- "Göçmenler ülkeye katkıda bulunuyor"

Thomas-Greenfield, Hatay ziyaretinin ilk gününü Suriyeli göçmenlere ait iş yerlerini ziyaret ederek tamamladı.

Bir tatlıcı ve restoranı ziyaret eden Thomas-Greenfield, bu iş yerlerinde Suriyeli esnaftan bilgi aldı.

Suriyeli 3 kardeşin işlettiği bir tatlıcıda açıklamada bulunan Thomas-Greenfield, "Bu iş yerleri bana ve dünyaya göçmenlerin ülkeye katkıda bulunduğunu gösteriyor. Burası 20 kişiye istihdam sağlıyor ve bu ülkeye katkıda bulunuyor. Yetenek ve bilgilerini Türkiye'de paylaştıkları için onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca ülkelerinde kalan yakınlarına yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Suriye'de akrabaları var ve unutulmak istemiyorlar. Ben de bunu göstermek için buradayım." diye konuştu.

