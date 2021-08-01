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Abdou Harroui'den Galatasaray'a mesaj!

01.08.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın gündemindeki Abdou Harroui'den sürpriz bir beğeni geldi.

Abdou Harroui'den Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Abdou Harroui sürpriz bir hamlede bulundu.

Bonservisi Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam'da olan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için sürpriz bir beğeni gönderdi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medyada Berkan Kutlu'nun paylaşımını beğenerek, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Sparta Rotterdam ile bir yıl daha sözleşmesi olan orta saha oyuncusuna 'Come to Galatasaray' mesajları gönderdi.

011627844581

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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