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Abdulahat Arvas: “Van sağlık ordusuna 124 yeni hekim katılıyor”

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurayla Van’a 124 hekimin atandığını söyledi.Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadelede önemli bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Abdulahat Arvas: “Van sağlık ordusuna 124 yeni hekim katılıyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurayla Van’a 124 hekimin atandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadelede önemli bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti. Sağlık çalışanlarına yönelik zaman zaman meydana gelen şiddet olaylarının önüne geçmek için de ellerinden geleni yaparak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Arvas, AK Parti döneminde kazandırılan sağlık tesisleriyle de Türkiye’ye çağ atlattıklarını dile getirdi. Ülkenin en ücra köşesinde yaşayan bir kişinin bile tüm sağlık hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde faydalanması için hükümet olarak çalıştıklarını söyleyen Arvas, Sağlık Bakanlığıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda da Van’ın ihtiyacı olan doktor eksikliğinin giderilmesi için mücadele ettiklerini kaydetti.

Van’a çocuk gastroentrolojisi ve nörolojisi doktoru
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurayla atamaları yapılan doktorlardan 124’ünün Van’da görevlendirildiğini belirten Arvas, “Yapılan atamalar kentimize ve sağlık camiasına hayırlı uğurlu olsun. Van’da sağlık ordumuza 124 doktorumuz daha katıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerimizdeki hastanelerde görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden kutluyorum. Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkari gibi illere de hitap eden Van’da eksikliği zaman zaman hissedilen çocuk gastroentrolojisi ve nörolojisi uzmanlarının da atanması halkımız için güzel bir gelişmedir. Sağlık ordusuna katılan hekimlerimize başarılar, halkımıza ise sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Erciş’e ağız ve diş hastanesiyle PCR cihazı
Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadelede hükümet olarak gerekli tüm adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini belirterek, “Erciş Devlet Hastanesine korona virüs testini yapmak üzere yeni bir laboratuvar kurulacak. Bunun için bir PRC cihazı temin edildi. Bu laboratuvarda Erciş ilçemizle beraber Çaldıran ve Muradiye ilçemizdeki vatandaşlarımıza da hizmet verilecek. Ayrıca Erciş Ağız ve Diş Hastanesinin yer teslimi de bu hafta içinde yapıldı. Erciş’e yakışır bir hastane daha yapacağız inşallah. Halkımızın faydasına olan her hizmeti hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Van’ımızı ve Erciş’imizi her alanda imar ve inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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