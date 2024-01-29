Abdulhamid Han Camisi ihtişamıyla büyülüyor

Onikişubat ilçesinde bulunan Abdulhamid Han Camii manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu. Osmanlı Devletinin 34. padişahı 2. Abdulhamid Han’a ithafen inşa edilerek kentin her bölgesinden görülebilen Abdulhamid Han Camii, ihtişamıyla ve mimari yapısı ile görenleri hayran bırakıyor.

Abdulhamid Han Cami’nin ihtişamıyla büyülediğini söyleyen Hasan Gören," Mimari yapısıyla ilgi çekiyor. Abdulhamid Han Camii kentin her bölgesinden görülebiliyor. Aksam saatlerinde ise manzarasıyla görsel şölen olusturdu" dedi.

