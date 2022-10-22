Abdulkadir Bitigen kimdir? Trabzonspor Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'in hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen 22 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Trabzonspor ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 2 haftayı eşitlikle geçen Karadeniz ekibi, aynı süreçte hiç gol yemeyerek 6 puan toplayan Sivasspor'la 22 Ekim 2022 Cumartesi akşamı mücadele edecek. Birçok kişi internette Abdulkadir Bitigen hakkında araştırma yapıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir?

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.



