TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Trabzonspor ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 2 haftayı eşitlikle geçen Karadeniz ekibi, aynı süreçte hiç gol yemeyerek 6 puan toplayan Sivasspor'la 22 Ekim 2022 Cumartesi akşamı mücadele edecek. Birçok kişi internette "Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Sivasspor maçı bugün (22 Eylül 2022 Cumartesi) saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Nunmanoğlu olacak.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

