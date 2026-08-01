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Abdülkadir Ömür: "Yıllar önce kaçırdığım Premier Lig fırsatını bu sefer kaybetmek istemiyorum"

Premier Lig ekibi Hull City’de forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu sene takımın bir parçası olup Premier Lig’de oynamayı hedeflediğini söyleyerek, "Yıllar önce kaçırdığım fırsatı kaybetmek istemiyorum. Umarım burada kalıcı olabilirim" dedi.

Abdülkadir Ömür: "Yıllar önce kaçırdığım Premier Lig fırsatını bu sefer kaybetmek istemiyorum"
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İstanbul’da Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Hull City forması giyen Türk futbolcu Abdülkadir Ömür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye’de olmanın iyi hissettirdiğini söyleyen Ömür, ardından kamp dönemini değerlendirdi. Abdülkadir Ömür, "Ağır antrenmanlar yaptık. Tam olarak takım performansında herkesin yüzde 100’ünde olduğunu söyleyemem. Çünkü her antrenman 8-9 km’leri bulduk. Bundan sonraki süreçte de yavaş yavaş antrenmanlar hafifleyecek. Çünkü sezon başlıyor. Benim açımdan da iyi geçtiğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir şans geldi bana. Yıllar önce kaçırdığım fırsatı kaybetmek istemiyorum. Umarım burada kalıcı olabilirim" diye konuştu.

"ALLAH BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Premier Lig’de forma giyecek olmasıyla ilgili hislerini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig herkesin hayali. Dünyanın en iyi liglerinden biri. Her Türk oyuncunun hayali hem milli takım forması giyebilmek hem de yurt dışında ülkesini temsil edebilmek. Demin de dediğim gibi yıllar önce böyle bir fırsat ayağıma gelmişti ama gidememiştim. Şimdi Allah bana ikinci bir şans verdi. Umarım bunu yapabilirim ve tekrardan oralarda kendimi gösterebilirim. Bunun için çok çalışıyorum. Hocamın gözüne girebilmek için çok çalışıyorum. Transferler de olacak. Umarım hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür: "Yıllar önce kaçırdığım Premier Lig fırsatını bu sefer kaybetmek istemiyorum" 1

"GERÇEKÇİ HEDEF LİGDE KALABİLMEK"

Takım olarak neler konuşulduğunun, sezon öncesi neler hedeflendiğinin sorulması üzerine Ömür, "Premier Lig gerçekten çok zor. Şu an için gerçekçi hedef ligde kalabilmek. Transferlerde bazı oyuncularımız hazır değildi. Takımdan ayrı idmanlar yapıyorlar. Bazılarını dinlendiriyorlar. Premier Lig’e uygun bir kadromuz var ama eksiklerimiz de var. Bunların da farkındayız. Çünkü bu kadro planlamasıyla yeterli olabileceğimizi düşünmüyoruz. Bunun için hem başkanımız hem de scout ekibimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Geçen seneki başarının en büyük mimarı burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı kurulmuş olması. Dışarıdan gelen insanları kendi aralarına alıyorlar. Bunu da Premier Lig’de yaşatabilirsek amacımız kalıcı olabilmek. Ama çok zor olabileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Abdülkadir Ömür: "Yıllar önce kaçırdığım Premier Lig fırsatını bu sefer kaybetmek istemiyorum" 2

"O PLATFORMDA KENDİMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Kendisini Premier Lig’de göstermek istediğini söyleyen Abdülkadir Ömür, "Hedefim tamamen bu takımın bir parçası olabilmek. Yavaş yavaş yaş da alıyoruz. Yıllarca Trabzonspor’da da oynadım. Şimdi orada, o platformda kendimi görmek istiyorum. Neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Hala bazı şeylerin içimde olduğunu biliyorum. Böyle bir şans herkese nasip olmaz. Tamamen hedefim bu takımın bir parçası olup forma şansı bulabilmek ve hem takım hem de kendim için özel bir şeyler yapabilmek" diyerek sözlerini tamamladı.

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