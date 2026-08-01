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Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, kadroya katacağı yeni golcü için gaza bastı. Dusan Vlahovic sürecinin uzaması üzerine alternatif isimlere yönelen siyah-bayazlılar, Süper Lig başlamadan önce transferi bitirmek için dev bir hamleye hazırlanıyor.

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!
Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyerek bir üst tura adını yazdıran Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrodaki en kritik eksiklerden biri olan santrfor bölgesi için vites artırdı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazan ancak oyuncudan henüz net bir dönüş alamayan siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala pazarlık sürecini aksatmamak için alternatif planı devreye soktu.

SÖRLOTH İÇİN ATLETICO MADRID İLE ZİRVE

Süper Lig devi Alexander Sörloth u transfer etmek üzere! 1

Beşiktaş, İspanyol devi Atletico Madrid'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u transfer listesine dahil etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, Norveçli yıldızın durumunu ve transfer şartlarını masaya yatırmak üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile doğrudan bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

ALTERNATİF LİSTEDE İKİ DEV İSİM DAHA VAR

Süper Lig devi Alexander Sörloth u transfer etmek üzere! 2

Golcü transferini lig maratonu başlamadan tamamlamakta kararlı olan Beşiktaş yönetiminin radarda tuttuğu tek isim Sörloth değil.

Siyah-beyazlıların listesinde, daha önce de transfer gündemine gelen Bayer Leverkusen'li Patrik Schick ve Chelsea'nin genç santrforu Nicolas Jackson'ın da yer aldığı kaydedildi. Vlahovic ve Sörloth görüşmelerinin gidişatına göre bu isimler için de resmi temasların başlatılabileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Sörloth beşiktaş
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