Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyerek bir üst tura adını yazdıran Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrodaki en kritik eksiklerden biri olan santrfor bölgesi için vites artırdı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazan ancak oyuncudan henüz net bir dönüş alamayan siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala pazarlık sürecini aksatmamak için alternatif planı devreye soktu.

SÖRLOTH İÇİN ATLETICO MADRID İLE ZİRVE

Beşiktaş, İspanyol devi Atletico Madrid'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u transfer listesine dahil etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, Norveçli yıldızın durumunu ve transfer şartlarını masaya yatırmak üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile doğrudan bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

ALTERNATİF LİSTEDE İKİ DEV İSİM DAHA VAR

Golcü transferini lig maratonu başlamadan tamamlamakta kararlı olan Beşiktaş yönetiminin radarda tuttuğu tek isim Sörloth değil.

Siyah-beyazlıların listesinde, daha önce de transfer gündemine gelen Bayer Leverkusen'li Patrik Schick ve Chelsea'nin genç santrforu Nicolas Jackson'ın da yer aldığı kaydedildi. Vlahovic ve Sörloth görüşmelerinin gidişatına göre bu isimler için de resmi temasların başlatılabileceği öğrenildi.