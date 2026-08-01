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Emily Ratajkowski cinsel hayatını anlatacağı kitap için anlaştı! Pozları gündemde

Bekâr anne olarak cinsel hayatını anlatacağı kitabı için servet değerinde anlaşma yapan Emily Ratajkowski, pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Emily Ratajkowski cinsel hayatını anlatacağı kitap için anlaştı! Pozları gündemde

Ünlü model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

35 yaşındaki model, çizgili bikini üstü ve leopar desenli bikini altıyla verdiği aynalı selfie pozlarında fit vücudunu ve karın kaslarını sergiledi. Daha sonra güneşli tatilinden şnorkelle dalış yaptığı anları da paylaşan Ratajkowski, desenli bikinisi ve dalış maskesiyle objektif karşısına geçti.

Emily Ratajkowski cinsel hayatını anlatacağı kitap için anlaştı! Pozları gündemde 1

Emily'nin iddialı paylaşımları, özel hayatını konu alacak yeni kitabı için milyon dolarlık bir yayın anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından geldi.

Mother F.cker adını taşıyan kitap, Deadline'ın haberine göre, "New York'ta yeni bekâr bir anne olarak flört ederken yaşadığı deneyimler üzerinden modern kadın kimliğini irdeleyen" bir eser olacak.

Emily Ratajkowski'nin, eski eşi Sebastian Bear-McClard ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Sylvester bulunuyor.

Emily Ratajkowski cinsel hayatını anlatacağı kitap için anlaştı! Pozları gündemde 2

Ünlü model daha önce 2021 yılında yayımladığı My Body adlı deneme kitabında feminizm, güç ilişkileri ve cinsellik üzerine kişisel deneyimlerini kaleme almıştı.

BOŞANMA SONRASI ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEYDİ

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, boşanmasının ardından kendisini "takıntılı şekilde flört ederken" bulduğunu ve bu süreçte toplumun kendisine bakışının değiştiğini söylemişti.

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Model, 2022 yılında eşi Sebastian Bear-McClard'dan ayrıldı. Boşanmanın ardından Emily'nin adı birçok ünlü isimle anıldı. Brad Pitt ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelirken, DJ Orazio Rispo, komedyen Eric Andre ve Pete Davidson ile de inişli çıkışlı ilişkiler yaşadığı öne sürüldü.

Emily Ratajkowski cinsel hayatını anlatacağı kitap için anlaştı! Pozları gündemde 3

Mart 2023'te ise Tokyo'da şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken görüntülenmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Styles'ın eski sevgilisi Olivia Wilde ile arkadaş olduğu belirtilen Emily'nin bu görüntüleri, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

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Emily Ratajkowski
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