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  4. Abdullah Avcı'dan transfer isyanı!

Abdullah Avcı'dan transfer isyanı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.01.2020 22:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçının ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Sistemin dışına çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarından özür dileyen Avcı, "Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz." dedi.

"TRANSFER İSTEMEDİĞİM KONUSU ALGI"

Maç sonunda basın toplantısında da konuşan Abdullah Avcı, transferle ilgili bir soru üzerine, "Transfer istemediğim haberleri kesinlikle doğru değil. Algı yapılıyor." diye konuştu.

"GUILHERME'DEN ÖNCE FORVET DEDİM"

Malatyaspor'dan Guilherme'nın transferiyle ilgili de konuşan deneyimli antrenörü, "Guilherme'yi istemiyorum değil, önce forvet istiyorum dedim. Gelseydi yabancı kontenjanımız dolacaktı ve forvet alma şansı olmayacaktı. Transfer olacak mı, bilmiyorum" mesajını verdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ELİNDEKİ TAKIM LİGİN EN İYİ OYUNCULARINDAN OLUŞUYOR . SIKINTI TRANSFERDE DEĞİL SENİN TAKIM ÜZERİNDE ETKİSİZ OLUŞUN. GEREKİYORSA YUMRUĞUNU MASAYA SERTÇE VURUP FUTBOLCULARI HİZAYA GETİRECEKSİN MÜCADELE ETTİRECEKSİN...
forvete kim top taşıyacak orta saha çok mu güçlü
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