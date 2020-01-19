Abdullah Avcı'dan transfer isyanı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.
Sistemin dışına çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarından özür dileyen Avcı, "Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz." dedi.
Maç sonunda basın toplantısında da konuşan Abdullah Avcı, transferle ilgili bir soru üzerine, "Transfer istemediğim haberleri kesinlikle doğru değil. Algı yapılıyor." diye konuştu.
Malatyaspor'dan Guilherme'nın transferiyle ilgili de konuşan deneyimli antrenörü, "Guilherme'yi istemiyorum değil, önce forvet istiyorum dedim. Gelseydi yabancı kontenjanımız dolacaktı ve forvet alma şansı olmayacaktı. Transfer olacak mı, bilmiyorum" mesajını verdi.
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