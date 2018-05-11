SPOR

Abdullah Avcı: Galatasaray'ı tedirgin ediyoruz!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig 33. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'a gözdağı verdi. Abdullah Avcı şampiyonluk ve zirve yarışı hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Galatasaray'ı tedirgin ediyoruz!

Spor Toto Süper Lig 33. hafta açılış maçında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, “Ligde geniş alanda top oynayan üçüncü takımı Antalyaspor, 1. takımı biz. İki takımda da düzgün ve yetenekli oyuncular var. Topa sahip olmak koşturmak gibi rakibin konu başlıkları vardı. İlk yarıda iki taçtan ve faulden rakibe verdiğimiz pozisyon vardı” dedi.

İkinci yarıda hiç geçiş yemedikleri belirten Avcı, “Emre 38 yaşında bu sene 35. maçını oynadı. Toplam 47 müsabaka oynadık. 9. asistini yaptı. Geçen haftaki özellikle yıpranmadan sonra hem zihinsel hem de cezalı oyuncularımızın olmasından dolayı tekrar hem oyun hem skor olarak ayağa kalkmak ve vazgeçmediğimiz göstermek adına 34. hafta 94. dakikaya kadar oyunun içinde olmak istiyorum. Benim 1, rakibin 2 maçı var. Şu anda 69, 69 puanlar... Rakibin 2 maçı var, bizim 1 maçımız kaldı. Sonuna kadar hesaplamalar sürecek. Ben rakibi tedirgin ettiğini düşünüyorum. Aynı durumda ben de olsam, beni de tedirgin eder. Bugün lig bitse, Başakşehir şampiyon oluyor. Bunun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle hem arkadaşları için cezalı pozisyona düşen sürecin devam edeceği tahkimde ve ya disiplin kurulunda çok ilgi alanımın içinde olmayan aşırı cezaların olduğu. Arda ve Mossoro’ya bunu armağan ediyoruz. Oyuncular da aynı şekilde. O duyguları onlarla da paylaşıyoruz. Onların da gönül desteği vardı.”

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Medipol Başakşehir abdullah avcı

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