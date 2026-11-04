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Abdullah Avcı geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'nu gönderen Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Lacivert-beyazlıların listesinin ilk sırasında Abdullah Avcı bulunurken, deneyimli teknik adamla bugün kritik bir görüşme yapılacak.

Abdullah Avcı geri dönüyor! İşte yeni adresi...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni takımının Kasımpaşa olması bekleniyor. Lacivert-beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcıyı listenin ilk sırasına aldı.

KASIMPAŞA'DA İLK ADAY ABDULLAH AVCI

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, Abdullah Avcı üzerinde yoğunlaştı. İstanbul temsilcisinin teknik adam adayları arasında 63 yaşındaki çalıştırıcı ilk sırada bulunuyor.

Abdullah Avcı geri dönüyor! İşte yeni adresi... 1

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile Kasımpaşa yönetiminin bugün bir araya gelmesi planlanıyor. Bordo-mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adamla yapılacak görüşmenin ardından tarafların geleceğe ilişkin kararını netleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Kasımpaşa
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