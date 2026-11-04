SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Samandıra'da futbolcularla buluştu. Liverpool maçında kulübede olmayacak genç teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alacak 11 isim de belli oldu.

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk mesaisine başladı. Çarşamba sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden genç teknik adam, futbolcularla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Liverpool karşılaşmasında takımın başında yer alabilmesi için gerekli tüm prosedürler tamamlanan 46 yaşındaki teknik direktör, buna rağmen İngiliz temsilcisine karşı kulübede bulunmayacak.

KUYT İLE GÖRÜŞTÜ, KARARINI VERDİ

Emre Belözoğlu ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu 1

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçında kulübede görev alıp almama konusundaki kararını Samandıra'da yaptığı görüşmenin ardından verdiği öğrenildi. Genç teknik adam, burada Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Liverpool karşılaşmasında kulübede yer almamaya karar veren Belözoğlu, mücadeleyi tribünden takip edecek. Tecrübeli teknik direktör, Samandıra'daki görevine ise perşembe günü resmen başlayacak.

EKİBİ BELLİ OLDU

Emre Belözoğlu ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde 11 isim bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik heyetin yabancı antrenör takviyesiyle daha da genişletilmesi planlanıyor.

Belözoğlu'nun ekibinde yer alan isimler şöyle:

  • İlker Püren
  • Caner Erol
  • Ekrem Özerk Tufan
  • Özden Öngün
  • Hakan Özmert
  • Bumin Kağan Yıldız
  • Furkan Berk Yüksel
  • Kazım Çetin
  • Serdar Keşçi
  • Eray Birniçan
  • Toprak Kırtoğlu

RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Emre Belözoğlu ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu 3

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet etti. Sarı-lacivertli kulüp, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını salı akşamı kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sarı-lacivertliler, KAP açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından da Emre Belözoğlu için paylaşım yaparak yeni teknik direktörünü duyurmuştu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA’dan Hayri Çavuşoğlu’na görevUEFA’dan Hayri Çavuşoğlu’na görev
Abdullah Avcı geri dönüyor! İşte yeni adresi...Abdullah Avcı geri dönüyor! İşte yeni adresi...
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.