Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı için karar! 11 kişilik ekibi de belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk mesaisine başladı. Çarşamba sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden genç teknik adam, futbolcularla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Liverpool karşılaşmasında takımın başında yer alabilmesi için gerekli tüm prosedürler tamamlanan 46 yaşındaki teknik direktör, buna rağmen İngiliz temsilcisine karşı kulübede bulunmayacak.

KUYT İLE GÖRÜŞTÜ, KARARINI VERDİ

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçında kulübede görev alıp almama konusundaki kararını Samandıra'da yaptığı görüşmenin ardından verdiği öğrenildi. Genç teknik adam, burada Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Liverpool karşılaşmasında kulübede yer almamaya karar veren Belözoğlu, mücadeleyi tribünden takip edecek. Tecrübeli teknik direktör, Samandıra'daki görevine ise perşembe günü resmen başlayacak.

EKİBİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde 11 isim bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik heyetin yabancı antrenör takviyesiyle daha da genişletilmesi planlanıyor.

Belözoğlu'nun ekibinde yer alan isimler şöyle:

İlker Püren

Caner Erol

Ekrem Özerk Tufan

Özden Öngün

Hakan Özmert

Bumin Kağan Yıldız

Furkan Berk Yüksel

Kazım Çetin

Serdar Keşçi

Eray Birniçan

Toprak Kırtoğlu

RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet etti. Sarı-lacivertli kulüp, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını salı akşamı kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sarı-lacivertliler, KAP açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından da Emre Belözoğlu için paylaşım yaparak yeni teknik direktörünü duyurmuştu.