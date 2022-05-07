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Abdullah Avcı için flaş itiraf! ''Trabzonspor'dan teklif aldığında intihar...''

07.05.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Önder Özen, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ilk teklif aldığındaki dönemi anlattı. O dönemde yaşanan olaylardan bahseden Özen, Abdullah Avcı'nın Trabzon'dan teklif aldığı dönemi ''İntihar'' olarak nitelendirdi.

NTV'de spor yorumculuğu yapan Önder Özen, Abdullah Avcı'nın kariyeri hakkında konuştu. Beraber çalıştıkları dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Özen flaş ifadeler kullandı.

"BUNUN BİR ''İNTİHAR'' OLACAĞINI DEĞERLENDİRDİM"

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Önder Özen, "Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı dönemde çok kötü durumdaydı. Haftalar süren kazanamama, yukarıya tırmanamama ve eriyen bir dönemdeydi. O sırada Abdullah Avcı, beIN SPORTS'ta yorumcuydu. Teklifi aldığında ben kendi adıma bunun bir ''intihar'' olacağını değerlendirdim. Pırıl pırıl bir antrenörlük kariyeri vardı. Başarılı ve ne istediğini bilen bir teknik adamdı." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İntihar Abdullah Avcı Trabzonspor
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